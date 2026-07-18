Đào móng làm nhà phát hiện quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp nổ

Trong lúc đào móng làm nhà, ông Lô Xi Thoong (trú tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp nổ.

Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nậm Cắn tiến hành hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 350 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp.

Trước đó, ông Lô Xi Thoong (trú tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An) đào móng làm nhà thì phát hiện một vật thể lớn nghi là bom nằm sâu khoảng 1,5 m dưới lòng đất.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Nậm Cắn đã báo cáo cấp trên, đồng thời triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường kiểm tra, phong tỏa khu vực nghi ngờ có bom, tổ chức canh trực, không để người và gia súc đến gần.

Quả bom sau đó được các đơn vị chức năng di chuyển để tiêu hủy an toàn.

Qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy vật thể dưới lòng đất mà ông Thoong tìm thấy là quả bom phá có ký hiệu M117 do Mỹ sản xuất. Quả bom có đường kính 42 cm, dài 1,2 m, nặng khoảng 350 kg và còn nguyên kíp nổ.

Do nơi phát hiện bom là khu dân cư đông người nên đơn vị chức năng đã khẩn trương di dời một số hộ dân xung quanh, thiết lập vành đai an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.

Quả bom được đưa đến bản Trường Sơn (xã Nậm Cắn) hủy nổ an toàn.

Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sau đó đã vô hiệu hóa ngòi nổ. Đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nậm Cắn và chính quyền địa phương di chuyển quả bom đến khu vực Bản Trường Sơn (xã Nậm Cắn) để tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.