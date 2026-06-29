Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé gái 5 tuổi đi lạc giữa đêm

  • Thứ hai, 29/6/2026 14:36 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Ngày 29/6, Công an phường Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, vừa hỗ trợ đưa bé gái 5 tuổi đi lạc trở về với gia đình sau nhiều giờ xác minh, tìm kiếm người thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 28/6, Công an phường Trảng Bom tiếp nhận bé gái đi lạc trên địa bàn. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, đồng thời triển khai xác minh thông tin nhằm tìm kiếm người thân.

be gai di lac anh 1

Lực lượng Công an phường Trảng Bom bàn giao lại cháu bé đi lạc cho gia đình. Ảnh: Công an Trảng Bom.

Do còn nhỏ, bé không nhớ tên cha mẹ cũng như địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Trong thời gian chờ xác minh, cán bộ, chiến sĩ Công an phường vừa động viên, chăm sóc cháu bé, vừa phát đi thông tin và phối hợp với người dân để tìm gia đình của bé.

Sau nhiều giờ, nhờ sự phối hợp của lực lượng công an và sự hỗ trợ của cộng đồng, người thân của bé đã đến trụ sở Công an phường Trảng Bom xác minh và hoàn tất thủ tục đón cháu về trong niềm vui, xúc động.

Theo thư cảm ơn gửi lực lượng công an, chị N.T.T.M., mẹ của bé K.V. (5 tuổi), cho biết trong lúc chị đang làm việc nhà vào tối 28/6, cháu đã tự đi ra ngoài và bị lạc.

Gia đình bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trảng Bom khi nhanh chóng hỗ trợ, giúp cháu trở về an toàn.

Bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc trong đêm và cuộc gọi 'cứu tinh' từ xóm lạ

Trong hành trình đạp xe hơn 8 km đi lạc trong đêm của cậu bé 5 tuổi là sự hoảng sợ, bủa đi tìm kiếm trong vô vọng của cả một gia đình.

11:08 27/6/2026

Cụ ông mang theo vàng đi lạc trong rừng tại Huế

Sau nhiều ngày rời nhà, một cụ ông ở TP. Huế đi lạc vào rừng keo tràm và kiệt sức. Lực lượng công an cùng người dân cố gắng cứu giúp, đưa về an toàn.

21:24 6/5/2026

Tài xế chặn xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc ở TP.HCM

Phát hiện bé gái khoảng 3 tuổi đi lạc, đứng giữa làn xe trong đêm, nam tài xế đã kịp thời dừng xe, cảnh báo các phương tiện phía sau và đưa cháu vào nơi an toàn.

06:43 15/4/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/me-lo-lam-viec-nha-be-gai-5-tuoi-di-lac-giua-dem-post1855300.tpo

Theo Văn Quân/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bé gái đi lạc Đồng Nai tìm trẻ lạc công an đồng nai đồng nai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý