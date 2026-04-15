Tài xế chặn xe giữa đường, cứu bé gái đi lạc ở TP.HCM

  • Thứ tư, 15/4/2026 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phát hiện bé gái khoảng 3 tuổi đi lạc, đứng giữa làn xe trong đêm, nam tài xế đã kịp thời dừng xe, cảnh báo các phương tiện phía sau và đưa cháu vào nơi an toàn.

Ngày 14/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế ôtô kịp thời dừng xe, cứu một bé gái đi lạc giữa đường vào ban đêm, khiến nhiều người vừa thót tim vừa cảm kích.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 11/4 trên đường Nguyễn Văn Thành, đoạn qua phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Hình ảnh cháu bé khoảng 3 tuổi đi lạc ra giữa đường trong đêm tối được tài xế chặn xe, đưa vào vị trí an toàn. Ảnh cắt từ clip.

Thời điểm này, nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trong đêm tối thì bất ngờ xuất hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đứng giữa làn xe, có dấu hiệu bị lạc.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, một tài xế lập tức dừng xe giữa đường, bật tín hiệu cảnh báo và ra hiệu cho các phương tiện phía sau giảm tốc. Khi các xe đã kịp dừng lại, tài xế nhanh chóng chạy tới, bế bé gái đưa vào khu vực an toàn sát lề đường, gần nhà dân.

Chia sẻ về sự việc, tài xế HT cho biết khi đang lái xe về nhà thì bất ngờ thấy bé gái xuất hiện ngay trước đầu xe. “Tôi lập tức cảnh báo các xe phía sau, đồng thời dừng lại để đưa bé vào lề nhằm đảm bảo an toàn”, anh T nói.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của các tài xế. Nhiều người cũng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường trông coi trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Trước đó, ngày 5/4, một trường hợp tương tự xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phú Lộc (cũ), TP Huế.

Camera hành trình ghi lại cảnh tài xế phát hiện một cháu bé đứng giữa đường nên lập tức dừng xe, chạy qua làn ngược chiều bế cháu vào nơi an toàn.

Tài xế là anh Lý Văn Tố (31 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Sau khi giao cháu bé cho gia đình, anh tiếp tục hành trình.

Đại diện Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng Cảnh sát giao thông TP Huế cho biết đã biểu dương hành động của tài xế, đồng thời khẳng định việc dừng xe trong tình huống trên là đúng quy định.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

