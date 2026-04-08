CSGT TP.HCM xử phạt học sinh vi phạm

Sáng 8/4, Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TP.HCM ) phối hợp Công an Phường Xóm Chiếu thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm giao thông đối với phụ huynh và học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối. Tại chốt kiểm tra đặt trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông.

Trường hợp học sinh tên T., dù đã đủ tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối, nhưng khi tham gia giao thông không có giấy đăng ký xe nên lực lượng chức năng vẫn tiến hành lập biên bản xử lý.

Với lỗi vi phạm này, em T. bị xử phạt từ 200.000 đồng tới 300.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện. Trong khi đó, cá nhân phụ huynh của các em sẽ bị phạt tiền từ 8 tới 10 triệu đồng.

Em T. cho biết đây là bài học khi tham gia lưu thông và cam kết không tái phạm.

Sau đó, tổ công tác phát hiện một phụ huynh đang chở theo học sinh ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm. Theo nghị định 168, đối với lỗi vi phạm này, chị sẽ bị xử phạt từ 400.000 tới 600.000 đồng và bị trừ 2 điểm GPLX.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi) cho biết nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông trong những buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần cho các em học sinh.

Bên cạnh việc tổ chức các chuyên đề tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị địa phương để kiểm tra các bãi giữ xe trường học nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và tuyên truyền trường hợp học sinh cố tình vi phạm.

Sáng nay, đội CGST xử lý hai lỗi vi phạm chủ yếu gồm không có giấy phép lái xe và chở người đằng sau không đội nón bảo hiểm.

Phòng CSGT TP.HCM kêu gọi nhà trường đồng hành cùng phụ huynh nhằm nhắc nhở các em học sinh tuân thủ luật.

Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt người mặc trang phục Deadpool điều khiển mô tô phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, che biển số và không có giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng và hướng dẫn nhiều lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực cho các điểm nóng.

Ngoài các lỗi ban đầu, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và tự ý thay đổi màu sơn xe.

