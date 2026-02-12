Các cửa ngõ ra vào TP.HCM kẹt cứng, CSGT khuyến cáo lộ trình thay thế

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng và hướng dẫn nhiều lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực cho các điểm nóng.

Cửa ngõ ra vào TP.HCM kẹt cứng.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn TP.HCM tăng cao đột biến, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, nhà ga, sân bay và các tuyến trục chính. Lưu lượng phương tiện gia tăng trong khi nhiều khu vực đang thi công, điều chỉnh hạ tầng giao thông khiến nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng và hướng dẫn nhiều lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực cho các điểm nóng giao thông, bảo đảm người dân di chuyển thuận lợi, an toàn trong dịp Tết.

Theo đó, tại khu vực cầu Bình Triệu 1 và 2 - một trong những cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố - CSGT hướng dẫn phương tiện từ trung tâm có thể di chuyển qua các tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng hoặc lựa chọn hướng Tô Ngọc Vân - Võ Văn Ngân - Võ Nguyên Giáp để tránh ùn ứ cục bộ.

Trong nội đô TP.HCM, nhiều tuyến đường đến sân bay, bến xe cũng ùn ứ kéo dài những ngày qua.

Ở cửa ngõ phía Tây, khu vực cầu Bình Điền và vòng xoay An Lạc thường xuyên quá tải vào dịp cao điểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân đi các tỉnh miền Tây có thể lưu thông qua các tuyến Lê Khả Phiêu, Võ Trần Chí, cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoặc các tuyến Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thanh Khiết, Tân Túc tùy theo tình hình thực tế.

Đối với hướng đi Tây Ninh và khu vực đường Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Bứa, Vĩnh Lộc – Nguyễn Thị Tú – Quách Điêu, CSGT đưa ra nhiều phương án thay thế qua các tuyến Thanh Niên, Đặng Công Bỉnh, Dương Công Khi, Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 10... nhằm giảm tải cho các điểm giao cắt thường xuyên ùn ứ.

Tại khu vực cảng Cát Lái, vòng xoay Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định, phương tiện có thể chọn lộ trình qua tuyến Võ Chí Công, đường nội bộ khu công nghệ cao hoặc di chuyển theo hướng Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống để tránh kẹt xe.

Trong trường hợp Cục CSGT hạn chế phương tiện lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, người dân có thể đi theo hướng hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai hoặc qua phà Cát Lái.

Ngoài ra, nhiều nút giao trọng điểm khác như ngã tư Hàng Xanh, vòng xoay Lăng Cha Cả, nút giao An Phú, giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng... cũng được xây dựng phương án phân luồng cụ thể theo từng hướng di chuyển.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua các khu vực trên cần giảm tốc độ, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ; chủ động theo dõi tình hình giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Căn cứ diễn biến thực tế, Phòng CSGT sẽ bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kịp thời điều tiết, xử lý sự cố nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.