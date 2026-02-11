Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe máy cháy trơ khung giữa đường TP.HCM

  • Thứ tư, 11/2/2026 17:04 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Chiếc xe máy đang lưu thông trên đường ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy, người cầm lái phát hiện đã quăng xe bỏ chạy thoát thân. Dù được người dân dập lửa song xe máy vẫn cháy trơ khung.

Chiều 11/2, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh chiếc xe máy cháy đen, trơ khung nằm giữa đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT.744 (Nguyễn Chí Thanh), đoạn qua địa bàn phường Chánh Hiệp, TP.HCM.

Xe may anh 1

Chiếc xe máy bốc cháy giữa đường.

Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy, đang lưu thông trên đường, bất ngờ xe bị bốc cháy. Phát hiện vụ việc, người cầm lái nhanh chóng quăng xe bỏ chạy thoát thân.

Xe may anh 2

Xe máy cháy rụi.

Người dân gần hiện trường nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa song xe máy vẫn bị thiêu rụi, trơ khung.

Sự cố cháy xe máy giữa đường được người dân và lực lượng an ninh cơ sở xử lý nhanh, không làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lấn làn, vượt ẩu chẹt chết hai người trên đèo vẫn thản nhiên

Đoạn video ghi lại cảnh ô tô cố tình vượt ở đường đèo, gây tai nạn làm hai người đi xe máy tử vong nhưng người trên ô tô vẫn đổ lỗi 'do người ta chứ do mình đâu'.

10:46 9/2/2026

Bao hàng rơi từ xe tải, đè trúng người đi xe máy ở TP.HCM

Một xe tải chở hàng "quá khổ", "vượt nóc" đang lưu thông trên đường thì vướng dây điện sau đó một bao hàng rơi xuống trúng người điều khiển xe máy khiến người này bị thương.

11:53 7/2/2026

Tài xế ôtô gây tai nạn còn đánh người hỗ trợ ở TP.HCM

Chiếc ôtô bất ngờ tông vào đống gạch cùng một người ngồi trên xe máy dừng bên đường. Đáng nói, sau khi một người dân chạy tới hỗ trợ nạn nhân thì bị tài xế ôtô cầm gậy đánh.

18:29 6/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-may-chay-tro-khung-giua-duong-post1820197.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe máy TP.HCM Xe máy Cháy TP.HCM Phường Chánh Hiệp Giao thông

    Đọc tiếp

    Lua khoi ngun ngut o kho phe lieu tai TP.HCM hinh anh

    Lửa khói ngùn ngụt ở kho phế liệu tại TP.HCM

    15 phút trước 17:08 11/2/2026

    0

    Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh (TP.HCM). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý