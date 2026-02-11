Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô mất lái đâm vào dải phân cách, gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM

Một ôtô con bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách cứng trên đường Lê Đức Thọ (TP.HCM), khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý và xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Trưa 11/2, Công an phường An Hội Tây phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ôtô gồm một xe con và một xe tải van chở hàng xảy ra trên địa bàn.

Oto mat lai anh 1Oto mat lai anh 2

Hình ảnh các xe hư hỏng nặng trong vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ôtô con màu đỏ mang biển kiểm soát kinh doanh 49H-069.22 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ theo hướng về cầu vượt Tân Thới Hiệp bất ngờ tông vào dải phân cách cứng giữa đường. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện hư hỏng nặng phần đầu xe.

Thời điểm này, xe tải van chở hàng chạy phía sau không kịp xử lý đã tông vào đuôi ôtô con, dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Ngay sau vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa tài xế ôtô con ra khỏi xe an toàn. Rất may vụ tai nạn không gây thương tích về người. Tuy nhiên, các phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong thời gian dài.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Hội Tây phối hợp CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, trích xuất camera và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

