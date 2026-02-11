Cửa ngõ TP.HCM chật kín người về quê trong mưa

Sáng 11/2 (24 tháng Chạp), mưa trái mùa xuất hiện tại khu vực phía Tây TP.HCM. Cùng thời điểm, dòng người và phương tiện đổ về các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ nghỉ Tết nguyên đán.

Mưa trái mùa xuất hiện ở khu vực phía Tây TP.HCM vào sáng 24 tháng Chạp.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 11/2 (24 tháng Chạp), mưa rải rác xuất hiện tại các phường phía Tây TP.HCM. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, lưu lượng phương tiện tăng cao đột ngột khi người dân bắt đầu rời thành phố về quê ăn Tết đã khiến trục giao thông huyết mạch quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu) chật kín người và xe.

Hàng dài phương tiện nối đuôi di chuyển chậm trên quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu) hướng từ TP.HCM về các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ.

Đoạn đường Lê Khả Phiêu từ vòng xoay An Lạc đến nút cầu vượt nút giao thông Bình Thuận, nhiều thời điểm dòng xe chen chúc, nhích từng chút. Dòng xe ô tô từ đường Võ Văn Kiệt nối đuôi nhau qua cầu vượt để nhập làn vào quốc lộ 1, di chuyển chậm.

Trên tuyến đường này, lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực, liên tục điều tiết, phân luồng và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu nhằm giải tỏa dòng xe.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, rời TP.HCM trên xe máy để về quê đón Tết.

Trên quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến nút giao Bình Thuận, hình ảnh người dân lỉnh kỉnh hành lý, chở theo quà Tết, đồ đạc trên xe máy rời TP.HCM về quê. Dòng phương tiện ken đặc, di chuyển chậm trong điều kiện mưa khiến việc đi lại thêm phần vất vả.

Anh Nguyễn Văn Hòa (quê Đồng Tháp), chạy xe máy chở theo vợ con về quê, chia sẻ:“Năm nay tranh thủ về sớm nhưng không ngờ sáng mưa, xe đông quá. Chạy từ Bình Tân ra quốc lộ 1 mất gần gấp đôi thời gian so với ngày thường".

Trong khi đó, chị Lê Thị Thanh Mai (ngụ Vĩnh Long) cho biết:“Mưa trái mùa làm đường trơn, xe cộ lại đông nên ai cũng phải chạy chậm. Mong là qua trưa sẽ bớt kẹt để bà con về quê an toàn.”

Người, xe "chen chân" trên quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đến nút giao Bình Thuận vào sáng 24 tháng Chạp.

Phương tiện nhích từng chút trên đường Lê Khả Phiêu (đoạn qua phường An Lạc, TP.HCM).

Dự báo, trong những ngày cận Tết, tình trạng ùn ứ tại các cửa ngõ TP.HCM có thể gia tăng khi nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh.