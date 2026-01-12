Tin mới vụ hai thanh niên giằng co xe máy với CSGT ở TP.HCM

Ngoài các lỗi ban đầu, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và tự ý thay đổi màu sơn xe.

Tối 11/1, Công an TP.HCM thông tin về clip vụ việc hai nam thanh niên có hành vi cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vụ việc trong clip xảy ra vào rạng sáng 10/1. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng 2h30 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đồng Đen, phường Bảy Hiền thì phát hiện N.N.T. (sinh năm 2001) điều khiển xe mô tô chở theo N.H.V.T. (sinh năm 2003) có dấu hiệu vi phạm như chạy tốc độ cao, xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Hình ảnh hai thanh niên giằng co với CSGT giữa đêm khuya.

Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu dừng phương tiện tại đường Trần Mai Ninh để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn; người ngồi sau liên tục có hành vi giữ, lôi kéo cán bộ CSGT nhằm giúp người điều khiển rời khỏi hiện trường, thậm chí lấy bộ đàm của cán bộ ném xuống đường.

Sau khi được giải thích, làm rõ các quy định pháp luật, các đối tượng đã chấp hành làm việc với lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.N.T. với các lỗi: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe không có giấy phép lái xe.

Chiều cùng ngày, N.N.T. và N.H.V.T. đã đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ để làm việc, xuất trình căn cước công dân phục vụ công tác xác minh, xử lý. Chủ phương tiện là ông L.T.N. cũng bị lập biên bản xử phạt do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với giấy đăng ký.

Hai thanh niên làm việc với CSGT sau vụ việc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Bảy Hiền để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; đồng thời hợp tác với lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra. Mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.