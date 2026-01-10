Xe máy lọt gầm ôtô tải, hai anh em thương vong ở TP.HCM

Sáng 10/1, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo người phụ nữ lưu thông trên đường ĐT.746. Khi đi tới vòng xoay Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, TP.HCM), xe máy cua trái để vào đường Nguyễn Văn Linh thì bị xe tải tông trúng.
Sau va chạm, xe máy nằm lọt dưới gầm xe tải. Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
|
Xe máy nằm lọt dưới gầm ôtô tải sau va chạm.
Theo lời đồng nghiệp, hai nạn nhân là anh em. Họ gặp nạn khi đang trên đường đến công ty.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
