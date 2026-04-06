Cấm tuyệt đối xe máy lên cầu vượt 550 ở TP.HCM

Kể từ 6/4, cầu vượt thép Ngã tư 550 (đoạn qua TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ - nay là phường Dĩ An, TP.HCM) đã chính thức tháo dỡ biển phụ, cấm hoàn toàn xe hai bánh lưu thông.

Theo ghi nhận trong ngày 6/4, Tập đoàn Becamex (chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743) đã tiến hành điều chỉnh phân làn và tháo dỡ các biển báo phụ vốn cho phép xe máy lưu thông theo khung giờ trên cầu vượt Ngã tư 550. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ nay, cây cầu này chỉ dành riêng cho ô tô; xe máy không được phép lưu thông vào bất cứ khung giờ nào.

Biển báo cho xe máy lên cầu vượt đã được sửa lại.

Việc điều chỉnh này xuất phát từ cuộc họp ngày 20/3 giữa Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật cùng các đơn vị Cảnh sát giao thông (Rạch Chiếc, Bình Triệu, Đội số 1) và UBND phường Dĩ An. Các đơn vị chuyên trách đánh giá việc cho xe máy lưu thông hỗn hợp trên cầu vượt đang gây ra những diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cầu vượt Ngã tư 550 nằm trên đường ĐT.743, là cầu vượt thép đầu tiên của khu vực, chính thức thông xe từ cuối năm 2022. Cầu có chiều dài hơn 203m, quy mô 4 làn xe với tổng giá trị xây dựng khoảng 115 tỷ đồng . Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông tại nút giao Ngã tư 550, khu vực giáp ranh giữa phường Bình Hòa và phường Dĩ An.

Tuy nhiên, thực tế vận hành thời gian qua cho thấy nhiều bất cập. Dù trước đây đã có biển cấm theo khung giờ, nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp vi phạm. Thực tế đã xảy ra những vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô trên cầu, buộc các cơ quan chức năng phải thay đổi phương án tổ chức giao thông.

Ngoài ra, trên tuyến ĐT.743 hiện chưa có dải phân cách tách biệt làn ô tô và xe máy nên thường xuyên xảy ra xung đột. Tại cuộc họp điều phối, các đơn vị chức năng đã đề nghị Tập đoàn Becamex nghiên cứu lắp đặt hệ thống dải phân cách cứng trên tuyến đường này để tách bạch làn xe, nhằm giảm thiểu tối đa các vụ va chạm.

Dù biển báo đã được thay đổi ngay trong ngày đầu thực hiện (ngày 6/4), ghi nhận thực tế vẫn còn nhiều người dân chưa nắm bắt thông tin hoặc cố tình lưu thông xe máy lên cầu. Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo mới để tránh vi phạm và đảm bảo an toàn cho chính mình.