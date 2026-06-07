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Xã hội

81 đại biểu trúng cử BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

  • Chủ nhật, 7/6/2026 19:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX bầu 81 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 7/6, Đại hội thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Tại Đại hội, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII đã trình bày dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội.

Theo đó, việc bầu cử được thực hiện bằng phương pháp bỏ phiếu kín. Các chức danh bầu cử bao gồm: Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

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Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn điều hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Đắc Huy.

Tiếp đó, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII điều hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Theo đề án nhân sự được Đại hội thông qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm 85 Ủy viên. Tại Đại hội bầu 81 Ủy viên, 4 Ủy viên sẽ được bổ sung sau trong nhiệm kỳ.

Cơ cấu nhân sự được phân bổ cụ thể như sau: cơ quan Trung ương hội 17 Ủy viên; lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố 34 Ủy viên; các bộ, ngành, MTTQ và đoàn thể Trung ương 9 Ủy viên; khối khoa học 5 Ủy viên; khối doanh nghiệp và các hiệp hội 7 Ủy viên; chủ tịch Hội Nông dân cấp xã 5 Ủy viên; khối Hợp tác xã 4 Ủy viên; hội viên tiêu biểu 4 Ủy viên.

Trong đó có khoảng 20% Ủy viên là nữ, 10% Ủy viên là người dân tộc thiểu số.

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Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Đắc Huy.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, 81 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Đại hội biểu quyết thông qua biên bản bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX với 100% đại biểu nhất trí.

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Anh Văn/VTCNews

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