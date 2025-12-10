Thủ tướng đối thoại với nông dân về khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 tập trung bàn về đột phá ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025. Ảnh: VGP

Sáng 10/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 (lần thứ 7).

Với chủ đề "Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân", hội nghị nhằm cụ thể hóa việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức mở, bà con nông dân, hợp tác xã đặt câu hỏi, trao đổi ý kiến, đề xuất trực tiếp Chính phủ, Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ cùng với các lãnh đạo bộ, ngành lắng nghe và trao đổi, thảo luận các vấn đề mà bà con nông dân kiến nghị để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra các cơ chế, chính sách tháo gỡ.

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu kết luận quan trọng để làm rõ các vấn đề tại buổi đối thoại và có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện theo các nhóm vấn đề để hỗ trợ bà con nông dân.

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, qua tổng hợp có hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã gửi đến Chính phủ, Thủ tướng. Các đề xuất, kiến nghị đã được tổng hợp, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính mà nông dân mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Một là cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản cho nông dân; các giải pháp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số cho nông dân; kết nối doanh nghiệp hợp tác xã - nông dân - nhà khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn.

Hai là các chính sách, giải pháp về tín dụng, thuế, hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, các sản phẩm thảo dược, đặc hữu; hỗ trợ chế biến sâu đối với các hợp tác xã, các doanh nghiệp siêu nhỏ; phát triển hệ thống logistics phục vụ thương mại nông sản, hàng hóa quy mô lớn; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là việc quảng bá, giới thiệu tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Ba là tăng cường các giải pháp, biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, bình ổn giá vật tư đầu vào trong nông nghiệp; vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vấn đề an toàn thực phẩm.

Bốn là quan tâm đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là hạ tầng internet tại các vùng sâu, vùng xa, hệ thống cảnh báo lũ, sạt lở đất; các cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau lũ; thu hút doanh nghiệp, nông dân tham gia, thúc đẩy thị trường bảo hiểm nông nghiệp.

Năm là quy hoạch các vùng chuyên canh, phát triển thương hiệu, các ngành hàng chủ lực và giải pháp hỗ trợ nông dân tham gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo sinh kế bền vững.

Ông Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: “Căn cứ kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đối thoại năm 2024, theo chức năng, nhiệm vụ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm cầu nối để đưa ý kiến của bà con nông dân đến với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành. Đồng thời, tổng hợp báo cáo để ban hành, bổ sung các cơ chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Theo ông Lương Quốc Đoàn, việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá, tổng kết lại những kết quả đã thực hiện được trong 5 năm qua, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cũng được tổ chức kịp thời nhằm lắng nghe các ý kiến góp ý, tham mưu, trao đổi đề thực hiện Kết luận số 219- KL/TW của Bộ Chính trị mới ban hành về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19.