Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX dự kiến thông qua 4 nhiệm vụ đột phá

Diễn ra trong các ngày 7 và 8/6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ có 600 đại biểu tham dự.

​Sáng 28/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Chủ đề của đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển".

Theo thông tin tại buổi họp báo, trong 600 đại biểu của Đại hội, có 66 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và 534 đại biểu chỉ định.

​Trong chương trình làm việc, Đại hội sẽ tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung chính: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; xem xét thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận, quyết định những phương hướng, mục tiêu hoạt động trong 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

​Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội dự kiến đề ra 11 chỉ tiêu thi đua chiến lược, mang tính định lượng rõ ràng. Trong đó, nổi bật có việc kết nạp từ 500 nghìn hội viên mới trở lên; hỗ trợ thành lập mới 5 nghìn tổ hợp tác và một nghìn hợp tác xã nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân cũng sẽ phấn đấu vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên thành lập ít nhất 5 nghìn doanh nghiệp về nông nghiệp; bảo đảm 100% sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm do Hội vận động, tư vấn, hỗ trợ được truy xuất nguồn gốc; trang bị kiến thức, kỹ năng số cho ít nhất 70% số hội viên nông dân; duy trì dư nợ ủy thác với các ngân hàng đạt mốc 200 nghìn tỷ đồng .

​Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tổ chức Hội sẽ tập trung xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh; xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới; phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế.

​Đặc biệt, 4 nhiệm vụ đột phá của Hội Nông dân các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường kỹ năng, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ và hội viên; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển thành các doanh nghiệp nông nghiệp.