Hơn 5.000 ý kiến 'nóng' gửi về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025

Trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, đã có hơn 5.000 ý kiến của cán bộ, ngành, hội viên, bà con nông dân và nhân dân gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sáng mai 10/12, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 sẽ được tổ chức Trụ sở Chính phủ. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là sự kiện thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt là đơn vị được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Hơn 5.000 ý kiến gửi về trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông năm 2025

Để chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại, căn cứ các ý kiến, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ), ngày 27/10/2025, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có Công văn 994- CV/HNDTW gửi Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cả nước về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại năm 2025 và thu thập các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đối thoại.

Đồng thời, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt mở chuyên mục “Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng” và kênh “Mời đặt câu hỏi Thủ tướng đối thoại với nông dân” trên Báo điện tử Dân Việt để đa dạng hình thức, cách thức thu thập thông tin.

Các kênh thông tin nhận sự quan tâm lớn từ các bộ, hội viên, bà con nông dân và nhân dân từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt- đơn vị được giao tổ chức thực hiện Hội nghị, chỉ trong vòng gần 1 tháng kể từ khi triển khai các kênh thu thập thông tin về câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, ngành, hội viên, bà con nông dân và nhân dân gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ số lượng đã đạt tới hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi đến Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ.

Trong đó, số lượng câu hỏi, đề xuất qua kênh của 34 Hội Nông dân tỉnh, thành phố chiếm 60%; số lượng câu hỏi, đề xuất qua kênh của Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt chiếm 30%; số lượng qua các kênh khác chiếm 10%.

"Nóng" chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Trong hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi về Hội nghị, nhóm chủ đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nổi lên như “điểm nóng” thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Qua tổng hợp của Ban tổ chức, dự kiến hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 sẽ tập trung vào các vấn đề chính sau:

Các giải pháp, hành động của nông dân để thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cơ chế, chính sách để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững, nhất là công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi; truy xuất nguồn gốc; chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản.

Vai trò của người nông dân trong hội nhập quốc tế và các giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu, mở rộng thị trường thế giới.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành trả lời, chia sẻ với các đại biểu về các vấn đề cùng quan tâm tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024. Ảnh: Nhật Bắc

Cơ chế, giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nông nghiệp, nông thôn. Các giải pháp để khơi thông nguồn lực về tài nguyên, môi trường, đất đai.

Các giải pháp nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn đối với các hộ gia đình nông dân, các hộ kinh doanh cá thể ở khu vực nông thôn, các hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ…, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Vấn đề phòng chống thiên tai, lũ lụt và các giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, chủ động phòng chống với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt.

Trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức thực hiện các Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói.

Cụ thể, ngày 1/10 đã diễn ra Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số” dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Diên- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 2/11, đã diễn ra Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”, dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

