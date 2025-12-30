Dự báo thời tiết 30/12: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội tăng nhiệt

Dự báo thời tiết ngày 30/12, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội xu hướng tăng nhẹ nhưng trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 18-20°C.

Ngày 30/12, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội dao động 22-24°C. Ảnh minh hoạ: Chí Anh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/12

Những ngày cuối cùng của năm 2025, thời tiết trên hầu khắp các vùng miền cả nước tương đối thuận lợi, một số nơi có mưa nhưng lượng mưa không quá lớn. Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho hay, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch ra phía đông và suy yếu thêm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 30/12 duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác. Trong đó, phía Đông Bắc Bộ sáng 30/12 trời mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình ngày ở các khu vực này duy trì trạng thái rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 14°C; nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ dao động 19-22°C, có nơi trên 25°C, Đông Bắc Bộ 20-23°C.

Thời tiết Hà Nội ngày 30/12 mưa vài nơi, sáng mưa rải rác. Nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng nhẹ so với hôm trước, thấp nhất 18-20°C, cao nhất 22-24°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá lớn. Trời tiếp tục rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, dồn chủ yếu về đêm, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/12

TP. Hà Nội mưa vài nơi, đêm và sáng mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, đêm và sáng mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23°C, miền Tây 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.