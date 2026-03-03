'Đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm'

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương – thể hiện rõ một cách tiếp cận nhất quán.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Từ thực tiễn công tác đến trách nhiệm đại biểu dân cử

Hơn ba thập kỷ công tác từ cơ sở đến Trung ương, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống chính trị và có kinh nghiệm nhiều nhiệm kỳ làm đại biểu dân cử, đồng chí Nguyễn Thái Học không tiếp cận việc ứng cử như một bước phát triển cá nhân, mà xác định đó là sự tiếp nối trách nhiệm trước cử tri và quê hương.

Trong chương trình hành động, ông nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện ba chức năng cốt lõi: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Nhận thức rõ vai trò này, người đại biểu không chỉ tham gia nghị trường mà phải thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với Nhà nước.

“Ba điều cần có” - Chuẩn mực của người đại biểu thời kỳ mới

Điểm nổi bật trong chương trình hành động là phương châm “Ba điều cần phải có”, thể hiện quan niệm rõ ràng về phẩm chất đại biểu Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trước hết là đạo đức và năng lực thực chất - nền tảng để đại biểu đủ uy tín tham gia hoạch định chính sách quốc gia.

Thứ hai là bản lĩnh và dũng khí đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí – những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm hiện nay.

Và quan trọng hơn cả là tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì dân, vì nước, coi lợi ích Nhân dân là điểm xuất phát của mọi quyết định.

Cách tiếp cận này cho thấy hình ảnh người đại biểu không chỉ là người phát biểu tại nghị trường, mà là chủ thể hành động chính trị có trách nhiệm xã hội cao.

“Bốn điều phải làm” - Cam kết hành động cụ thể

Nếu “ba điều cần có” là phẩm chất, thì “bốn điều cần làm” chính là lời cam kết hành động trước cử tri.

Đó là sự gần dân, lắng nghe dân; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gắn với lợi ích quốc gia; và đặc biệt là nguyên tắc “nói phải đi đôi với làm”.

Trong bối cảnh cử tri ngày càng đòi hỏi tính minh bạch và hiệu quả của đại biểu dân cử, cam kết này mang ý nghĩa quan trọng: uy tín chính trị không được xây dựng bằng lời hứa, mà bằng kết quả phục vụ Nhân dân.

Gắn bó quê hương - nền tảng của trách nhiệm chính trị

Một điểm xuyên suốt trong chương trình hành động là tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương - nơi đồng chí được giới thiệu ứng cử. Đây không chỉ là yếu tố tình cảm cá nhân, mà phản ánh quan niệm chính trị sâu sắc: đại biểu Quốc hội phải bắt nguồn từ thực tiễn đời sống Nhân dân.

Chính sự gắn bó ấy tạo nên động lực để mỗi quyết sách, mỗi tiếng nói tại nghị trường đều hướng tới cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động

Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thái Học cho thấy xu hướng ngày càng rõ trong hoạt động dân cử hiện nay: chuyển từ đại diện hình thức sang đại diện trách nhiệm, từ cam kết chính trị sang hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, những cam kết hành động cụ thể, gắn với thực tiễn như vậy chính là điều cử tri mong đợi ở mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI.