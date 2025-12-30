TP.HCM hạn chế lưu thông trên đường Lê Lợi trong ngày 30 và 31/12

Tối 29/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và phường Bến Thành).

Một đoạn đường Lê Lợi sẽ hạn chế ô tô lưu thông nhằm phục vụ Lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.

Theo đó, làn đường dành cho ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu sẽ được sử dụng phục vụ tổ chức sự kiện từ 0h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12. Trong ngày 30/12 tiến hành thi công các hạng mục phục vụ lễ; sáng 31/12 tổ chức lễ khánh thành, từ trưa đến 18 giờ cùng ngày tháo dỡ, thu dọn.

Để tránh khu vực trên, người dân có thể lưu thông vào làn hỗn hợp đường Lê Lợi hoặc các tuyến đường song song như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường giao cắt với Lê Lợi gồm Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu... vẫn lưu thông bình thường.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện khi qua khu vực cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường Lê Lợi (làn hỗn hợp) và tại các giao lộ gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên tuyến và khu vực lân cận.