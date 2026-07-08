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Xã hội

Tạm dừng thi công đường vì phát hiện bom nặng nửa tấn

  • Thứ tư, 8/7/2026 13:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà - Hồng Bùn (xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai), đơn vị thi công phát hiện quả bom nặng khoảng 500 kg dưới nền đất.

Khoảng 9h ngày 8/7, trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà - Hồng Bùn, tại khu vực thôn Hồng Bùn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, đơn vị thi công phát hiện quả bom có trọng lượng khoảng 500 kg nằm dưới nền đất, phía taluy dương.

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Quả bom được phát hiện trong quá trình thi công đường gom tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: UBND xã Bảo Hà.

Ngay khi phát hiện, đơn vị thi công đã dừng toàn bộ hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lãnh đạo xã Bảo Hà cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên và phối hợp với lực lượng chuyên môn kiểm tra, xử lý quả bom theo đúng quy định.

Khu vực phát hiện quả bom đang được kiểm soát nghiêm ngặt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tiếp cận hiện trường và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý vật liệu nổ.

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https://tienphong.vn/tam-dung-thi-cong-duong-o-lao-cai-vi-phat-hien-bom-nang-nua-tan-post1857916.tpo

Theo Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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