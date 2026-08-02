Dự báo thời tiết miền Nam ngày 3/8: TP.HCM ngày nắng, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 3/8 Nam Bộ tiếp ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, TP.HCM có lúc có mưa dông vào chiều tối.

Theo trung tâm khí tượng, thời tiết miền Nam ngày mai 3/8 tiếp tục mang đặc trưng của mùa mưa với nắng xuất hiện vào ban ngày, trong khi mưa rào và dông có xu hướng gia tăng về chiều tối. Hình thái thời tiết này phổ biến tại hầu hết tỉnh, thành thuộc khu vực Nam Bộ, trong đó TP.HCM cũng có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ sau thời điểm nắng nóng trong ngày.

Nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ dao động ở mức khá cao, kết hợp với độ ẩm lớn khiến thời tiết oi bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên, những cơn mưa về cuối ngày sẽ góp phần hạ nhiệt, tạo không khí dễ chịu hơn vào buổi tối.

Thời tiết Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất 34°C, chiều tối có mưa rải rác

Dự báo cho thấy khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Trong ngày, trời có mây, nhiều nơi có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, mưa có xu hướng mở rộng với mưa rào rải rác, một số địa phương có thể xuất hiện dông. Gió tây nam cấp 2-3 duy trì ổn định.

Mặc dù lượng mưa không diễn ra trên diện rộng, nhưng các cơn dông vẫn có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tại các đô thị lớn hoặc khu vực trũng thấp, nếu mưa xuất hiện với cường độ lớn trong thời gian ngắn, nguy cơ ngập cục bộ vẫn có thể xảy ra vào giờ cao điểm chiều tối.

Thời tiết TP.HCM ngày 3/8: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Tại TP.HCM, thời tiết ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái có mây, ban ngày nắng, chiều tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông, ban đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất đạt 32-34°C. Thời điểm từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, cảm giác oi nóng vẫn khá rõ do nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm lớn.

Đến chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện tại một số quận, huyện. Người dân cần chuẩn bị áo mưa khi di chuyển sau giờ làm việc để tránh bị động trước những cơn mưa đến nhanh.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo, đặc biệt tại những khu vực trống trải hoặc gần sông, kênh rạch.

Khuyến cáo cho người dân

Với đặc điểm thời tiết nắng xen kẽ mưa dông, người dân Nam Bộ nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để chủ động sắp xếp lịch trình làm việc và di chuyển.

Đối với người điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ khi lưu thông dưới trời mưa, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi qua những khu vực ngập sâu. Các gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố mái che, biển quảng cáo và cắt tỉa cành cây nhằm hạn chế thiệt hại nếu xảy ra gió giật mạnh.

Những người làm việc ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động xây dựng cần theo dõi diễn biến mưa dông, tạm dừng công việc khi xuất hiện sét để bảo đảm an toàn.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 3/8 cho thấy khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34°C, riêng TP.HCM đạt 32-34°C.

Mưa không diễn ra liên tục nhưng có thể xuất hiện bất ngờ tại một số địa phương, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết, chuẩn bị các vật dụng cần thiết khi ra ngoài và thực hiện các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết chuyển biến thất thường.