Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/8 khu vực Thủ đô có lúc xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 25-34°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày mai 3/8 tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết gây mưa dông trên diện rộng. Bầu trời nhiều mây, trong ngày có lúc xuất hiện mưa rào và dông, một số khu vực khả năng xảy ra mưa to cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội dao động từ 25-27°C, mang lại cảm giác khá dễ chịu vào sáng sớm và ban đêm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng lên mức 32-34°C, kết hợp với độ ẩm cao khiến cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện trong những khoảng thời gian không có mưa.

Gió thổi nhẹ, tuy nhiên khi xuất hiện mưa dông, người dân cần lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời.

Cảnh báo mưa dông xuất hiện bất chợt

Trong giai đoạn chuyển mùa và chịu tác động của các hình thế thời tiết, mưa dông tại Hà Nội có xu hướng xuất hiện bất chợt, tập trung vào chiều tối hoặc tối nhưng cũng có thể xảy ra vào các thời điểm khác trong ngày.

Tại những khu vực có lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, nguy cơ ngập úng cục bộ trên các tuyến đường trũng thấp vẫn hiện hữu. Điều này có thể khiến giao thông gặp khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như sét, lốc xoáy cục bộ và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây xanh, hư hại biển quảng cáo hoặc ảnh hưởng đến hệ thống điện. Người dân không nên trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc những công trình không kiên cố khi có dông.

Với mức nhiệt thấp nhất từ 25-27°C, thời tiết buổi sáng tại Hà Nội khá mát mẻ, thuận lợi cho việc tập thể dục, đi làm và học tập. Tuy nhiên, từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên trên 32°C, kết hợp độ ẩm cao khiến cảm giác nóng bức gia tăng.

Khuyến cáo cho người dân

Nếu phải di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian này, người dân nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng chống nắng như mũ, ô, áo chống nắng và bổ sung đủ nước để hạn chế tình trạng mất nước hoặc mệt mỏi do thời tiết.

Đối với những người làm việc ngoài trời, cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động tránh mưa dông bất ngờ và đảm bảo an toàn khi có cảnh báo sét.

Trước dự báo có mưa rào và dông, người dân Hà Nội nên chủ động mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi lưu thông trên đường trơn trượt, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để tránh các điểm ngập nước.

Các gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố những vật dụng dễ bị gió cuốn và hạn chế để xe dưới các cây lớn trong thời điểm có dông mạnh.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/8 cho thấy nền nhiệt không quá cao, dao động 25-34°C, nhưng mưa dông vẫn là hiện tượng thời tiết đáng lưu ý. Người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo để chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch di chuyển và bảo đảm an toàn trước những diễn biến bất thường của thời tiết.