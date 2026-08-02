Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình; Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình; Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn để thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng

Phát biểu tại Hội nghị diễn ra vào chiều 2/8, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra bước chuyển thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH.

“Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình Kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tinh thần xuyên suốt là khẩn trương nhưng không chủ quan; quyết định nhanh nhưng không giản đơn; đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng.

Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương và Bộ Chính trị cho ý kiến.

“Trách nhiệm của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: QH.

Lãnh đạo Quốc hội yêu cầu quán triệt tinh thần tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn của thể chế và những chính sách còn có ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng tới hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; tránh sa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ.

Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình; Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 19 luật, nghị quyết, nhưng đến kỳ họp cuối năm còn hơn 50 luật, nghị quyết phải thực hiện. Do đó việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ liên tục, phải được thực hiện thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: QH.

Đối với các chính sách lớn, cần đánh giá toàn diện sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. “Xây dựng luật không dừng ở việc ban hành văn bản; xây dựng luật là phải bảo đảm pháp luật đi được vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng thời, cần đánh giá kỹ tác động của từng chính sách; không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

“Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.