Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026), sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phim tư liệu 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân về những kết quả nổi bật, thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát nhân dân, nhất là từ khi triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp trong tiến trình xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại diện cán bộ hưu trí lực lượng Cảnh sát nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm khẳng định, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng, tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đất nước trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong kết quả chung của hệ thống chính trị, có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp cao Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ, vai trò của Hội cựu Công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ; mong muốn với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết tại Đại hội XIV của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác lập và nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống truyền thống "người công an cách mệnh".

Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tập trung tham mưu, làm nòng cốt thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.

Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã/phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn. Kiên định thực hiện mục tiêu kéo giảm 10% tội phạm về trật tự xã hội, tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phát huy vai trò nòng cốt góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ “quản lý xã hội” sang “quản trị và kiến tạo xã hội,” lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ, người dân làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất,” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, tinh thần hành động mạnh mẽ trong triển khai các chủ trương của Đảng, năng lực số, tư duy sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng và hy sinh vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân;

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; tích cực phát huy vai trò Cựu Công an nhân dân nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Với truyền thống anh hùng vẻ vang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng. Các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tiếp tục thể hiện vai trò, là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát nhân dân, toàn tâm, toàn lực thực hiện bằng được những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới: tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; xây dựng các xã, phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn; phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội; lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ, người dân làm trung tâm; xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trân trọng bày tỏ sự tri ân những cống hiến, đóng góp hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.