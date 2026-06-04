Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Các tổ chức đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và các đối tác nước ngoài đã gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào những bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thông điệp đến từ nhiều tổ chức có quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động.

Trong các thư, điện chúc mừng, nhiều tổ chức công đoàn lớn như Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU), Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU), Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR), Đại hội Công đoàn toàn Ấn Độ (AITUC), Liên hiệp Công đoàn Belarus (FTUB), Tổng Công đoàn Nhật Bản (JTUC-RENGO), Tổng Liên đoàn Lao động Italia (CGIL), cùng các tổ chức công đoàn ngành quốc tế như UIS TAACT và UITBB đều ghi nhận những thành tựu nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển tổ chức công đoàn, thúc đẩy đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, bình đẳng giới và đổi mới hoạt động công đoàn.

Các tổ chức bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại và hội nhập. Đồng thời, các đối tác quốc tế cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường đoàn kết và phối hợp hành động trong phong trào công nhân, công đoàn quốc tế.

Bên cạnh các tổ chức công đoàn, nhiều đối tác quốc tế cũng gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đánh giá cao những tiến bộ và thành tựu của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, bảo vệ người lao động, thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững. Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Công đoàn Kim khí Đức (IG Metall) và Tổ chức APHEDA (Australia) cũng gửi những thông điệp đoàn kết, khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì sự phát triển của phong trào công nhân và công đoàn.

Những thư, điện và thông điệp chúc mừng từ bạn bè quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng dành cho Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và thế giới. Đây là nguồn động viên quan trọng để Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, hiện đại, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.