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Xã hội

Sau tiếng động lớn từ lòng đất, giếng khoan phun trào khí, nước

  • Thứ tư, 22/7/2026 18:22 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Trong lúc khoan sâu thêm giếng nước tại xã Chư Prông (Gia Lai), nhóm thợ bất ngờ nghe nhiều tiếng động lớn phát ra từ lòng đất. Khi rút mũi khoan, khí và nước phun mạnh lên.

Cảnh nước kèm khí phun mạnh từ giếng khoan Khi rút mũi khoan, từ miệng giếng ở Gia Lai bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất.

Ngày 22/7, ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ một giếng khoan bất ngờ phun khí, nước lên mặt đất.

Theo đó, gia đình ông Đàm Xuân Hòa (trú làng Klă, xã Chư Prông) có giếng khoan sâu khoảng 160m, đã sử dụng nhiều năm nên lưu lượng nước ngày càng giảm.

Ngày 20/7, ông Hòa quyết định khoan sâu thêm khoảng 20m để tìm nguồn nước. Trong quá trình khoan, nhóm thợ nghe nhiều tiếng động lớn phát ra từ lòng đất nên dừng lại để kiểm tra. Khi rút mũi khoan, từ miệng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất.

“Sợ áp lực lớn gây sạt lở miệng giếng, tôi đã dùng máy múc đào rộng khu vực xung quanh. Do đó, dòng khí và nước phun lên tập trung qua miệng giếng với áp lực rất mạnh”, ông Hoà nói.

Ông Hoà cho hay, đây không phải lần đầu gia đình gặp hiện tượng này. Năm 2024, bản thân ông khoan một giếng và cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Khi đó, ông đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, bịt kín và lắp van trên bề mặt để ngăn dòng khí. Đến nay, giếng khoan này không còn hiện tượng phun trào.

giếng phun nước, môi trường, gia lai ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND xã Chư Prông, đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 4 giếng khoan xuất hiện hiện tượng khí và nước phun lên mặt đất. Địa phương khuyến cáo người dân không khoan giếng tại những khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng tương tự.

Ông Toàn cho rằng, một số chuyên gia về khảo sát có nhận định ban đầu, nguyên nhân việc phun nước kèm khí mạnh trên do người dân đã khoan trúng các túi khí hoặc đường dẫn khí trong lòng đất. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn cần được cơ quan chuyên môn đánh giá.

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Tiền Lê/Tiền Phong

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