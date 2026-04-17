Nhân viên nhà máy giặt ngủ quên, khiến nước giếng khoan đổi màu tím

Một nhân viên vận hành ngủ quên, nước thải từ nhà máy giặt tràn ra môi trường, khiến nước giếng khoan và dòng suối ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đổi màu tím.

Ngày 16/4, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết xã đang phối hợp ngành chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 (lĩnh vực dệt may, giặt là) về sự cố để nước thải chưa qua xử lý tràn ra môi trường, khiến nước giếng khoan của người dân và dòng suối qua thôn Quảng Trung đổi màu tím.

Các hộ dân bất an vì nước giếng khoan đổi màu tím.

"Sau sự cố, phía công ty đã nhận trách nhiệm, đồng thời khắc phục bước đầu và hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân trước khi có kết quả phân tích mẫu nước. Về mùi hôi thối, hiện chưa xác định được, cần chờ kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Theo lãnh đạo địa phương, phía công ty đang hỗ trợ mỗi hộ dân 20 bình nước lọc để sử dụng tạm thời. Công ty đang lắp đặt đường ống cấp nước từ nhà máy đến các hộ dân bị ảnh hưởng trong những ngày tới.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Dinh, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH BOB Hà Nội, cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may, giặt là ở xã Thạch Quảng từ năm 2021. Gần đây, doanh nghiệp nhận một lô quần áo màu đỏ để xử lý. Tuy nhiên, tối 14/4, công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải đã ngủ quên, khiến nước giặt chưa qua xử lý tràn ra ngoài, gây sự cố môi trường.

Ngành chức năng xác định nguồn nước thải gây ra sự cố chảy ra từ Công ty TNHH BOB Hà Nội.

"Chúng tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân, chính quyền địa phương. Công ty sẽ phối hợp với xã và đơn vị liên quan để khắc phục sự cố", ông Dinh cho hay.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, 15 ngày qua, nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) phát hiện nước giếng khoan và con suối chảy qua địa bàn đổi sang màu tím bất thường, có mùi hôi tanh.

Tình trạng này kéo dài khiến nhiều gia đình bất an, không dám sử dụng nước giếng khoan và phải mua nước đóng bình để sinh hoạt.

UBND xã Thạch Quảng sau đó phối hợp với đơn vị liên quan lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, xác định nguyên nhân do có một dòng nước thải từ Công ty TNHH BOB Hà Nội ra dòng suối.