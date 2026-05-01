Thiếu niên tử vong sau đuôi xe tải, bạn đi cùng ngồi thất thần

Thiếu niên lái xe máy trên Quốc lộ 51 tông vào đuôi xe tải dừng bên đường, tử vong tại chỗ; người ngồi sau bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 7h sáng nay (1/5) trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Hương, TP.HCM (khu vực phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Hưng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy BKS 59G1-682.xx do N.T.A. (15 tuổi, trú quận 12 cũ, TP.HCM) điều khiển, chở theo Nguyễn Thành P. (17 tuổi) ngồi phía sau, lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai.

Khi đến trước số nhà 485, xe máy bất ngờ tông vào đuôi ôtô tải BKS 72C-223.xx đang dừng bên đường để tài xế vào tiệm gần đó giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến N.T.A. tử vong tại chỗ, Nguyễn Thành P. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy nằm chắn ngang phía sau đuôi xe tải, phần đầu bị biến dạng, hư hỏng. Ôtô tải bị vỡ đèn hậu.

Nam thanh niên đi cùng trong nhóm ngồi bên thi thể nạn nhân. Ảnh: Quang Hưng.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Long Hương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Ngồi thất thần bên thi thể nạn nhân, một thanh niên đi cùng cho biết nhóm đã đi Vũng Tàu chơi lễ từ ngày 30/4; sáng nay trên đường trở về, không thấy A. và P. đi phía sau nên quay lại tìm thì phát hiện vụ việc đau lòng trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.