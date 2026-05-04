Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội

  • Thứ hai, 4/5/2026 11:54 (GMT+7)
Sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, sáng 4/5. Ảnh: Như Ý.

Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Các đại biểu Quốc hội trúng cử tại Đơn vị bầu cử số 1, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV.

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.
Các cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thăm Sri Lanka

Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 tới 8/5.

10 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông'

Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử.

15:08 29/4/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện chia buồn về tai nạn ở Indonesia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn tới Tổng thống Prabowo Subianto sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Indonesia, gây thiệt mạng và bị thương nhiều người.

09:10 29/4/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phụ huynh tát shipper trên sân trường mầm non

19:02 4/5/2026

Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

Trường Phong - Như Ý/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

