Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, dưới Kỳ đài Tổ quốc, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.

Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đọc diễn văn cho biết, sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải tại Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời với kỳ vọng sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, do âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định đã không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm với nỗi đau non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền.

Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương kiêu hãnh tung bay trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của hai miền Nam - Bắc.

Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 quyết thắng, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử, khẳng định chân lý thiêng liêng: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn núi, có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị bày tỏ, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Quảng Trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hiền Lương - Bến Hải mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, của khát vọng hòa bình và niềm tin sắt son vào ngày Bắc - Nam sum họp một nhà.

Trong thời khắc trang nghiêm, xúc động này, chúng ta thành kính, tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đã cống hiến, hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Quảng Trị hôm nay với không gian phát triển mới đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tiếp tục nâng cao ý chí quyết tâm biến niềm tự hào thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã gặp gỡ nói chuyện với cựu cán bộ công an vũ trang giới tuyến và các cháu học sinh, cùng thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương lịch sử.