Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện chia buồn về tai nạn ở Indonesia

  • 09:10 29/4/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn tới Tổng thống Prabowo Subianto sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Indonesia, gây thiệt mạng và bị thương nhiều người.

Tai nan Indonesia anh 1

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Bekasi, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN.

Được tin vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Bekasi, thủ đô Jakarta, Indonesia tối 27/4 đã khiến nhiều người thương vong, ngày 28/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Prabowo Subianto.

Tối 27/4, một đoàn tàu đường dài hoạt động trên tuyến Jakarta-Surabaya đã đâm vào đoàn tàu chở khách quãng ngắn tuyến Jakarta-Bekasi đang dừng đỗ.

Tính đến sáng 28/4, đã có 14 người thiệt mạng. Hiện những người thiệt mạng đã được đưa đến Bệnh viện Cảnh sát Kramat Jati để nhận dạng. Trong khi đó, 84 nạn nhân bị thương đã được điều trị tại các cơ sở y tế khác nhau.

Theo phát ngôn viên công ty đường sắt quốc gia KAI, nguyên nhân ban đầu là do một chiếc taxi đã va quệt vào tàu ngoại ô tại một đoạn giao cắt, khiến tàu này buộc phải dừng ngay trên đường ray trước khi thảm kịch xảy ra.

