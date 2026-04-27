Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Chiều 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Đi cùng Đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Đoàn công tác còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành và một số phường, xã, đặc khu của TP.HCM.

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch phát triển TP.HCM; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Cùng với đó, đoàn làm việc về công tác bảo đảm an sinh xã hội; sơ kết việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; những khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất của TP.HCM.

Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác có nhiều hoạt động quan trọng tại TP.HCM.

Theo báo cáo của Thành ủy TP.HCM với đoàn công tác, từ sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đến nay, TP.HCM đã tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, hình thành nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế tích cực, thu ngân sách duy trì đà tăng cao, phản ánh tiềm năng phát triển và hiệu quả cộng hưởng sau hợp nhất các đơn vị hành chính.

TP.HCM đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, chủ động vận hành bộ máy theo phương thức mới; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù (các Nghị quyết: 98, 188, 222, 260), tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai thủ tục đầu tư, dự án.

TP.HCM cũng đã triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức thực hiện quyết liệt, gắn với lợi ích thiết thực của người dân như phát triển không gian xanh, công viên, giao thông công cộng và bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận xã hội cao.

Đồng thời, khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn đọng, tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án lớn, trọng điểm, qua đó giải phóng nguồn lực, tạo dư địa cho phát triển. Bộ máy vận hành ổn định, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, bảo đảm cung ứng dịch vụ công liên tục, không gián đoạn đối với người dân và doanh nghiệp.

Với các kết quả đạt được và tinh thần hành động quyết liệt, TP.HCM có cơ sở vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

