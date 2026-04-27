Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm nguyên lãnh đạo, Mẹ Việt Nam anh hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quá trình phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ (sinh năm 1937, có chồng và con trai là liệt sỹ), ở Ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần cho con cháu; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong cộng đồng; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.