Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội Nhân dân.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND.
Theo quyết định của Chủ tịch nước, thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Văn Gấu trải qua nhiều chức vụ trong ngành Quân đội: Phó chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9.
Tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Gấu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tháng 1/2023, ông Nguyễn Văn Gấu được thăng quân hàm lên Trung tướng.
Tháng 6/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Tháng 9/2025, ông Nguyễn Văn Gấu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ninh. Ông có trình độ Cử nhân Biên phòng; Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Lê Đức Thái từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông giữ cương vị Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.
Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thái là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
