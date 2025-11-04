Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Lê Quang Minh; Thượng tướng Trương Thiên Tô; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng. Dự buổi lễ có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang.

Quang cảnh buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu Quân đội tham dự buổi lễ.

Các đại biểu Quân đội dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng; thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.