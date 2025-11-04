Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Theo quyết định, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài được chỉ định tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

