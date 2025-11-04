Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW

  • Thứ ba, 4/11/2025 11:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trinh Van Quyet Tuyen giao anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Theo quyết định, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

2 giờ trước

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

3 giờ trước

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

4 giờ trước

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bà Bùi Thị Minh Hoài được chỉ định tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

4 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://tienphong.vn/dai-tuong-trinh-van-quyet-lam-truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-trung-uong-post1793225.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

Trịnh Văn Quyết Tuyên giáo Tô Lâm Trịnh Văn Quyết Tổng cục Chính trị Trưởng ban Tuyên giáo Bộ Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý