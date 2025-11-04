Tiểu sử Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

|
Nguyễn Trọng Nghĩa
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Sinh ngày 6/3/1962 tại Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV
Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị
1979
Tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc
2010
Chính ủy Quân đoàn 4
2012
Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
2013
Thăng quân hàm trung tướng
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
5/2016
Đại biểu Quốc hội khóa XIV
9/2017
Thăng quân hàm thượng tướng
1/2021
Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
2/2021
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
16/5/2024
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
11/2025
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng