Tiểu sử Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  • Thứ ba, 4/11/2025 12:45 (GMT+7)
Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Sinh ngày 6/3/1962 tại Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị

1979

Tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc

2010

Chính ủy Quân đoàn 4

2012

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

2013

Thăng quân hàm trung tướng

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

5/2016

Đại biểu Quốc hội khóa XIV

9/2017

Thăng quân hàm thượng tướng

1/2021

Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

2/2021

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

16/5/2024

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

11/2025

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng

Thanh Hà

