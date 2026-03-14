Hà Nội phân luồng một số tuyến đường phục vụ thi công dự án chống ngập

Sở Xây dựng thực hiện phân luồng tổ chức giao thông một số tuyến đường từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/5 để phục vụ thi công công trình dự án chống ngập úng tại Hà Nội.

Công nhân làm nhiệm vụ thoát nước tại khu vực ngập sâu trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Ngày 13/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình theo lệnh khẩn cấp: ‘‘Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận” và hạng mục cống cắt ngang đường và khu vực đầu mối trạm bơm Thụy Phương 1, đường Tân Nhuệ, phường Đông Ngạc, Sở Xây dựng thực hiện phân luồng tổ chức giao thông một số tuyến đường từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/5.

Cụ thể, về việc thi công cống qua đường Tân Nhuệ, lực lượng chức năng sẽ rào chắn cố định ngang đường Tân Nhuệ bằng rào tôn, hai đầu trước vị trí thi công cống ngang đường (cống ngầm qua đê dài 30 m).

Theo đó, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: cấm các phương tiện lưu thông trên đường Tân Nhuệ đoạn từ ngõ 5 đường Tân Nhuệ đến ngõ 351 phố Thụy Phương (các phương tiện được phép từ phố Tân Nhuệ ra, vào 2 ngõ này); điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông đi vòng tránh qua vị trí thi công theo các hướng: đường Tân Nhuệ-đường Thụy Phương-đường Đông Ngạc-Tân Xuân-Hoàng Tăng Bí và ngược lại, hoặc đường Tân Nhuệ-cống Liên Mạc 1-phố Tân Phong-cống Liên Mạc 2-đường Tân Nhuệ và ngược lại.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung thi công hoàn thành trước 31/5/2026 để hoàn trả đường; lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại vị trí thi công để hướng dẫn phân luồng tránh gây ùn tắc giao thông trong quá trình thi công; lắp đặt biển hướng dẫn, phân luồng từ xa tại trên đường Đông Ngạc, đường Hoàng Tăng Bí.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt đầy đủ hệ thống các biển báo hiệu, biển chỉ dẫn theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông; chủ trì phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố đảm bảo an toàn cho hệ thống thoát nước hiện trạng, di dời cây xanh, hệ thống cột chiếu sáng trên đường (nếu có); có phương án khôi phục lại hệ thống cây xanh, chiếu sáng sau khi hoàn thành thi công.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông 24/24 giờ để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công và người hướng dẫn phân luồng từ xa để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công; vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, máy móc, thiết bị thi công chỉ được tập kết trong phạm vi rào chắn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong suốt quá trình thi công.

Chiều cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên cơ sở phương án thống nhất liên ngành giữa Sở Xây dựng, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân và Công an các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, để phục vụ thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô công trình xây dựng hệ thống thoát nước phố Quang Trung, Quán Sứ giải quyết chống ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt và khu phố cổ, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 14/3 đến hết ngày 31/5.

Theo phương án phân luồng giao thông, đường Lý Thường Kiệt tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10 m, bề rộng đào đường 3,3 m, bề rộng rào chắn 5 m trên đường Lý Thường Kiệt (đào giữa tim đường đoạn từ nút giao Lý Thường Kiệt-Phan Bội Châu đến nút giao Lý Thường Kiệt-Quang Trung) để thi công tuyến cống hộp. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 5m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công; tổ chức rào chắn thi công từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Đối với đường Quán Sứ, đoạn từ nút giao Quán Sứ-Lý Thường Kiệt đến nút giao Quán Sứ-Hai Bà Trưng tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10 m, bề rộng đào đường 3,3 m, bề rộng rào chắn 4 m trên đường Quán Sứ (đào giữa tim đường) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 2,8-3,2 m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công; tổ chức rào chắn thi công từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Đoạn từ nút giao Quán Sứ-Hai Bà Trưng đến nút giao Quán Sứ-Tràng Thi sẽ tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10 m, bề rộng đào đường 3,1 m, bề rộng rào chắn 4 m trên đường Quán Sứ (đào giữa tim đường) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 2,8-3,2 m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công; tổ chức rào chắn thi công từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Đường Tràng Thi tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10 m, bề rộng đào đường 3,1 m, bề rộng rào chắn 4,6 m trên đường Tràng Thi (đào cách mép bó vỉa 0,5 m đoạn từ nút giao Quán Sứ-Tràng Thi đến đoạn trước cổng Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương) để thi công tuyến cống hộp. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 5,4 m để các phương tiện lưu thông cục bộ hai chiều qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công; tổ chức rào chắn thi công từ 22 giờ hôm trước 5 giờ hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, đường Hai Bà Trưng tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10 m, bề rộng đào đường 2,9m, bề rộng rào chắn 4 m trên đường Hai Bà Trưng (đào giữa tim đường đoạn từ nút giao Hai Bà Trưng-Quán Sứ đến đoạn trước số nhà 76 Hai Bà Trưng) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 5-6 m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công; tổ chức rào chắn thi công từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.