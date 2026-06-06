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Xã hội

Xe đầu kéo va chạm công nông, nhiều người thương vong

  • Thứ bảy, 6/6/2026 10:02 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và công nông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút (Lâm Đồng) khiến 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News.

Ngày 6/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h40 cùng ngày, xe đầu kéo đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến khu vực thôn 1, xã Cư Jút (xã Trúc Sơn cũ), phương tiện này va chạm xe công nông đi theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe công nông bị hất văng vào lề đường. Một người tử vong tại chỗ và bị mắc kẹt dưới phương tiện. Nhiều người khác trên xe công nông bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe đầu kéo chở cát gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Khoảng 4h ngày 24/4, tài xế Phạm Thương Tâm (SN 1991, trú thôn 8, xã Hòa Sơn) lái xe đầu kéo mang BKS 29E - 219.24, kéo theo rơ-moóc BKS 29RM - 024.85 chở cát xây dựng, lưu thông trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến đoạn giao với Tỉnh lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi mang BKS 50H – 473.34 do anh T.Đ.T (SN 1995, trú tại xã Ea Na) lái, lưu thông theo hướng từ xã Krông Ana đi phường Thành Nhất.

Cú tông mạnh khiến hành khách trên taxi là ông L.V.D (SN 1964, trú tại thôn Yên Định, xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại chỗ.

Tài xế taxi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

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https://vtcnews.vn/xe-dau-keo-va-cham-cong-nong-nhieu-nguoi-thuong-vong-ar1022090.html

Theo Minh Minh/VTC News

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