CSGT Đồng Tháp dùng loa kẹo kéo phân luồng giao thông

Giữa cái nắng gay gắt của ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, những chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp dùng loa di động (loa kẹo kéo) để phân luồng giúp người dân về lại TP.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), dòng người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ về TP.HCM và các tỉnh lân cận để bắt đầu làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Theo ghi nhận, lượng phương tiện tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường huyết mạch rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ cục bộ.

Để chủ động điều tiết giao thông và giảm áp lực cho Quốc lộ 1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các chốt chặn tại các nút giao trọng điểm. Đáng chú ý, thay vì chỉ dùng gậy ra hiệu lệnh truyền thống, các chiến sĩ đã linh hoạt sử dụng loa di động (thường gọi là loa kẹo kéo) để truyền tin đến người đi đường.

Người dân miền Tây trở lại TP.HCM làm việc, học tập qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng đông.

Tại địa phận phường Mỹ Trà (TP. Cao Lãnh), ngay khi nhận tin báo qua bộ đàm về tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 1, một chiến sĩ CSGT đã liên tục phát thông báo: “Bà con chú ý, hiện tại Quốc lộ 1 đang kẹt xe nghiêm trọng, chúng ta nên rẽ vào đường N2 để hành trình thông thoáng hơn”.

Tiếng loa vang vọng giữa trưa nắng không chỉ hướng dẫn lộ trình thay thế như Quốc lộ 30, Quốc lộ N2B mà còn liên tục nhắc nhở người dân “Giữ khoảng cách an toàn”, “Chạy chậm lại để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân”.

Tại khu vực ngã tư Đồng Tâm, áp lực giao thông bắt đầu đạt đỉnh vào khoảng 12h trưa. Dưới cái nắng cháy da, lượng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông khiến công tác phân luồng gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát giao thông dùng loa kẹo kéo phân luồng, hướng dẫn người dân giảm kẹt xe.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát cơ động đã phải túc trực 100% quân số, trực tiếp phân luồng thủ công và ưu tiên các làn đường có mật độ xe dày đặc. Sự điều tiết nhịp nhàng, kịp thời của lực lượng chức năng đã giúp dòng xe tuy di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng "đóng băng" kéo dài.

Việc sử dụng loa kẹo kéo, một vật dụng vốn quen thuộc với đời sống người dân miền Tây, để chỉ đường không chỉ mang lại hiệu quả thông tin cao mà còn tạo được sự gần gũi, thiện cảm.

Anh Nam trên đường di chuyển về TP.HCM bộc bạch: ‘Đang đi giữa nắng nóng mà nghe tiếng loa hướng dẫn tận tình của các anh công an, mình biết đường nào kẹt để tránh, cảm thấy yên tâm và bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.