Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Tô Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Tô Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị học; Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 10/1997 đến tháng 12/2004, ông là cán bộ Công an huyện Gia Lâm và Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội).

Từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2016, ông giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an phường, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an phường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội).

Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2020, ông làm Phó trưởng Công an quận, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên; Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội).

Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022, ông là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Từ tháng 6/2025 đến trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031, ông Tô Anh Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.