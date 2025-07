Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thêm nhiệm vụ

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng.

Sáng 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Thanh Hóa, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, thừa lệnh Ban Bí thư Trung ương Đảng, công bố quyết định về việc chỉ định đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Tô Anh Dũng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ghi nhận những kết quả mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống tội phạm, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh mong rằng trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Tô Anh Dũng sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nghiên cứu, chủ động sáng tạo, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.