Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

  • Thứ năm, 30/7/2026 07:22 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kể từ ngày 29/7/2026.

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, có học vị tiến sĩ kinh tế (Đại học Rome Tor Vergata, Italy, 2005).

Ông Nguyễn Hoàng Long được điều động, bổ nhiệm trở lại Bộ Ngoại giao sau hơn hai năm đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hoàng Long có nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao, từng kinh qua các chức vụ: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italy; Phó cục trưởng, Quyền Cục trưởng, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 6/2021, ông Nguyễn Hoàng Long được giao đảm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh kiêm nhiệm Bắc Ireland, cho đến khi đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương vào tháng 6/2024.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay bao gồm Bộ trưởng Lê Hoài Trung và các Thứ trưởng: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng và Nguyễn Hoàng Long.

Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 giờ trước

Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Các đại biểu đã thông qua tờ trình và hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

45:2672 hôm qua

Ông Nguyễn Đức Tâm làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Với 100% phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

46:2747 hôm qua

https://tienphong.vn/dieu-dong-bo-nhiem-ong-nguyen-hoang-long-giu-chuc-thu-truong-bo-ngoai-giao-post1863664.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

bộ ngoại giao thứ trưởng ngoại giao nguyễn hoàng long bộ công thương

Đọc tiếp

Dự báo Hà Nội mưa rào và dông rải rác

Dự báo Hà Nội mưa rào và dông rải rác

8 phút trước 07:45 30/7/2026

0

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/7 Thủ đô duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 25-27°C, cao nhất khoảng 31-33°C.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý