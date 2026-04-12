Xe tải tông sập tường nhà dân tại Đồng Tháp

  • Chủ nhật, 12/4/2026 19:08 (GMT+7)
Ngày 12/4, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang xác minh, làm rõ vụ một chiếc xe tải nghi do mất thắng tông sập tường của nhà người dân trên quốc lộ 60.

Vào khoảng 7h15 cùng ngày, 12/4 tài xế Võ Thanh Tùng (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) lái xe tải chạy trên quốc lộ 60 theo hướng từ vòng xoay Trung Lương tiến vào nội ô phường Mỹ Tho.

Cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ tai nạn hy hữu.

Khi phương tiện này đến trước cây xăng 563 khu vực ngã ba đèn tín hiệu giao thông (phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) do mất thắng nên tài xế Tùng bất ngờ đánh lái sang phía phải, xe lao đâm vào một ngôi nhà dân ven đường, phá sập một mảng tường. Lúc này, chủ nhà đi vào bên trong nhà nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trình bày với cảnh sát giao thông, tài xế Võ Thanh Tùng cho biết vào thời điểm trên hệ thống phanh của xe bị mất tác dụng khi đến giao lộ đèn giao thông. Để tránh lao vào các xe cộ khác đang chạy trên đường, nên tài xế Tùng buộc phải đánh lái gấp sang phía phải nhằm hạn chế thiệt hại về người ở mức thấp nhất.

Ngay sau vụ việc xảy ra, công an phường Trung An và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn trên.

Chu Trinh/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

