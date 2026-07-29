Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà ở Lào Cai, 4 người trong gia đình bị thương

  • Thứ tư, 29/7/2026 18:33 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Vụ cháy tại ngôi nhà trên đường Ngô Quyền, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, nhiều tài sản trong khu vực bếp bị thiêu rụi.

Chiều 29/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h35 cùng ngày, tại căn nhà số 396 đường Ngô Quyền, tổ dân phố 27 Kim Tân, phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ hoả hoạn.

cháy nhà ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân phát hiện khói bốc lên từ căn nhà của ông N.T. (SN 1965) nên nhanh chóng gọi điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ theo số 114.

Lúc này, bên trong nhà có 4 người gồm ông Nguyễn Tiến Đại, bà V.T.P. (vợ ông Đ.), anh N.T.T. (con ông Đ.) và cháu Ng.T.L.. Với sự hỗ trợ của người dân xung quanh, cả 4 người đã kịp thời thoát khỏi khu vực xảy ra cháy trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lào Cai đã cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chữa cháy theo quy định.

Tại hiện trường, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy. Sau khi ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, Công an phường Lào Cai tiếp tục phối hợp với lực lượng dân phòng và người dân hỗ trợ gia đình thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả ban đầu.

Về thiệt hại, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 4 người trong gia đình bị thương và đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai để cấp cứu.

Đối với tài sản, lửa làm cháy khu vực phòng bếp và sân bếp với diện tích khoảng 30 m², cùng một số vật dụng sinh hoạt như quần áo, giày dép và đồ điện tử cũ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, xác định giá trị thiệt hại.

Theo Công an phường Lào Cai, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được nhận định là do sét đánh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nhà hàng bốc cháy ở Hà Nội

Chiều tối 26/7, nhà hàng Hồng Kông quán ở xã Hòa Lạc xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản.

07:11 27/7/2026

Người phụ nữ cùng 2 cháu bé thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng

Quá trình chữa cháy tại ngôi nhà trên đường Linh Quang, TP Hà Nội, lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, hướng dẫn 3 nạn nhân mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

08:20 25/7/2026

Cháy nhà ở khu đô thị Văn Phú, 2 người tử vong

Công an Hà Nội điều tra vụ cháy nhà ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng khiến 2 người tử vong.

18:46 3/7/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/chay-nha-o-lao-cai-4-nguoi-trong-gia-dinh-bi-thuong-ar1031673.html

Viên Minh/VTC News

cháy nhà hỏa hoạn cháy nhà dân công an lào cai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý