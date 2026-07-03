Cháy nhà ở khu đô thị Văn Phú, 2 người tử vong

Công an Hà Nội điều tra vụ cháy nhà ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng khiến 2 người tử vong.

Khoảng 13h29 ngày 3/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15 và 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường và người dân triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời điều động bổ sung 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác cứu hỏa.

Có mặt tại hiện trường lúc 13h35, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định đám cháy đã bùng phát khoảng 15 phút. Hỏa hoạn xuất phát từ tầng 1 của căn nhà 4 tầng, 1 tum có diện tích khoảng 70 m², sau đó nhanh chóng lan lên các tầng phía trên.

Theo thông tin ban đầu, trong nhà có 2 người bị mắc kẹt. Lực lượng dân phòng và người dân tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng do đám cháy phát triển nhanh, kèm theo khói khí độc nên không thể tiếp cận.

Qua trinh sát, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy tại khu vực tầng 1.

Song song đó, triển khai đội hình xe thang để tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 để ngăn chặn cháy lan sang các khu vực, nhà dân lân cận.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 14h7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 2 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an thành phố đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.