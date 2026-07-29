Cán bộ sẽ được bố trí theo phương châm 'có vào, có ra, có lên, có xuống'

Trung ương yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân.

Nội dung trên được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề cập khi quán triệt “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29/7.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Cơ cấu lại, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương định hướng đổi mới quản lý biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa công việc, đo lường hiệu quả thực thi, phân bổ biên chế linh hoạt, không cào bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc.

Cùng việc bố trí đúng người, đúng việc, Trung ương yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”, xác định năng lực thực thi của cán bộ cấp xã là thước đo quan trọng kiểm định sự thành công của mô hình mới.

Trung ương cũng yêu cầu có chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc và đãi ngộ phù hợp để cán bộ cấp xã yên tâm công tác lâu dài.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đây là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia.

Tuy nhiên, kết quả mới chỉ là bước đầu. Quá trình vận hành còn một số hạn chế, bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, bố trí và chất lượng cán bộ, chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp xã.

“Đây là những vấn đề tất yếu phát sinh khi chuyển đổi mô hình, cần tiếp tục rà soát, khắc phục và không làm thay đổi tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp bộ máy.

Thời gian tới, bộ máy bên trong tiếp tục được ‘tinh chỉnh’, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị, kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của cấp ủy các cấp”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Khái quát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Hội nghị Trung ương 3 thống nhất, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý việc hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó cần hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng, đồng bộ với hệ thống hành chính Nhà nước; tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; phân định rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền và phương thức quản trị của từng cấp chính quyền.

Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hoá và các dịch vụ công cơ bản, gắn việc tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ yêu cầu chuyển nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh. Ý kiến của người dân, doanh nghiệp phải trở thành một kênh dữ liệu quan trọng để đánh giá hiệu quả vận hành của bộ máy mới.

Nhà, đất, trụ sở và tài sản công dôi dư sau sắp xếp phải được xử lý dứt điểm, công khai, không để lãng phí, thất thoát. Quỹ đất, cơ sở vật chất dôi dư được ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội và hành chính công.

Việc bàn giao, quản lý và số hóa hồ sơ sau sắp xếp phải bảo đảm không để thất lạc, hư hỏng, ảnh hưởng quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Trung ương cũng yêu cầu có cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỷ lệ để lại nguồn thu phù hợp để cấp xã đủ nguồn lực vận hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nguyên tắc “quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát tới đó”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả vận hành của bộ máy thuộc phạm vi quản lý.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân là căn cứ quan trọng để đánh giá, bố trí, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng hoặc kỷ luật cán bộ.

Về phương thức lãnh đạo, Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp nhưng không bao biện, làm thay hoặc can thiệp hành chính sự vụ vào thẩm quyền của cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo được hoàn thiện theo hướng liên thông từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm phương châm “Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi”, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Sửa đổi quy định thi hành điều lệ Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng quán triệt Quy định 208 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Một trong những điểm mới trọng tâm là thống nhất hệ thống tổ chức Đảng gồm 3 cấp: Trung ương, tỉnh và cơ sở, tương ứng hệ thống tổ chức hành chính nhà nước. Những tổ chức Đảng có đặc điểm, tính chất riêng được điều chỉnh cơ cấu bên trong theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định mới thí điểm đổi tên một số loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở. Theo đó, “Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng” được đổi thành “Đảng bộ cơ sở”; “Đảng bộ cơ sở” và các loại hình được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền được đổi thành “Đảng bộ trực thuộc cơ sở”.

Tên gọi “chi bộ cơ sở” và “chi bộ trực thuộc” không còn phân biệt mà thống nhất là “chi bộ”. Tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm Đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ.

Tại quy định mới, Trung ương thống nhất chủ trương thí điểm một số nội dung.

Trong đó, thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở theo mô hình mới, theo đó thống nhất sử dụng tên gọi “Đảng bộ cơ sở” thay cho “Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng”; “Đảng bộ trực thuộc cơ sở” thay cho “Đảng bộ cơ sở” và các loại hình “Đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền”.

Thống nhất không phân biệt “chi bộ cơ sở”, “chi bộ trực thuộc” và lấy tên chung là “chi bộ”; đồng thời rà soát, điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định.

Thí điểm tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm Đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, thành và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.