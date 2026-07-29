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Vòng xoay 'bận rộn' ở TP.HCM sắp được xây cầu vượt 300 tỷ đồng

  • Thứ tư, 29/7/2026 14:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự án cầu vượt thép tại ngã 6 công trường Dân Chủ, TP.HCM, được đề xuất điều chỉnh vốn lên gần 329 tỷ đồng để đồng bộ với Metro số 2.

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Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP) đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án xây dựng cầu vượt thép tại Công trường Dân Chủ nằm trên địa bàn phường Xuân Hòa, phường Vườn Lài và phường Hòa Hưng.
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Vị trí vòng xoay Công Trường Dân Chủ. Đồ họa. Duy Hiệu.
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Động thái trên nhằm công trình đồng bộ với ga Dân Chủ của tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và phù hợp dự báo lưu lượng xe qua khu vực.
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Về hướng tuyến, cầu vượt thép Công trường Dân Chủ vẫn giữ hướng kết nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường 3/2 như phương án được duyệt trước đây. Trong ảnh là góc nhìn từ trên cao của tuyến đường Võ Thị Sáu hướng về đường 3/2.
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Chiều dài công trình giảm từ khoảng 268 m xuống còn 260 m, đồng thời tăng bề rộng từ 6,5 m lên 8 m.
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Phía dưới cầu sẽ tổ chức giao thông theo dạng đảo xuyến, tùy tình hình thực tế có thể kết hợp hệ thống đèn tín hiệu để phân luồng.
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Công trường Dân Chủ là nơi giao nhau giữa 6 tuyến đường lớn, gồm: Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, 3/2, Lý Chính Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Thượng Hiền.
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Khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.
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Tình trạng giao thông tại đây thường diễn ra rất lộn xộn vì là khu vực giao nhau của 6 tuyến đường lớn tại trung tâm TP.HCM.
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TCIP cho biết, nếu hoàn tất thủ tục thẩm định và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm nay, dự án sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà thầu và các thủ tục liên quan trong năm 2027.
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Công trình dự kiến khởi công và hoàn thành năm 2028; tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác năm 2029.
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Hiện nay, TP.HCM ưu tiên đẩy mạnh xây dựng 7 cầu vượt thép với tổng vốn sơ bộ hơn 2.700 tỷ đồng, hoàn thành trước năm 2030 nhằm giảm ùn tắc tại các nút giao trọng điểm, trong đó có cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ.
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Trên trục đường 3/2 sẽ được xây dựng thêm 2 cầu vượt tại các nút giao giữa đường 3/2 với Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt.

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