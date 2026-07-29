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Xã hội

Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

  • Thứ tư, 29/7/2026 13:29 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Người đàn ông hơn 30 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong căn phòng trọ trên đường số 14, phường Thông Tây Hội, TP.HCM.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Trưa 29/7, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong phòng trọ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân sinh sống tại khu nhà trọ có kết cấu một trệt, ba lầu trên đường số 14, phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại căn phòng ở tầng trệt nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được khẩn trương thực hiện.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-trong-phong-tro-post1863513.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

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