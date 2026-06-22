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Xã hội

Nghẹn lòng cảnh tiễn biệt hai mẹ con tử vong vụ thảm án ở Bắc Ninh

  • Thứ hai, 22/6/2026 11:19 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Tiếng khóc nghẹn vang lên trong con ngõ nhỏ ở phường Việt Yên (Bắc Ninh) khi người thân, hàng xóm tiễn đưa chị Nguyễn Thị N và con nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng.

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Trước đó, khoảng 18h ngày 20/6, tại gia đình ông N.V.C (trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N (SN 1995, con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao chém chị N, cháu N.H.P (SN 2016, con chị N), cháu N.B.B (SN 2020, con chị N) và chị N.B.N (SN 2011, con nuôi ông C). Hậu quả, chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong. Chị N (con nuôi ông C) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

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Sáng 22/6, bà con hàng xóm, người thân đau buồn tiễn biệt chị N và con gái. Con trai chị N bị tử vong trong vụ thảm án được đưa về nhà chồng cũ (phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) an táng. Sau khi chị N ly hôn, con trai chị ở với bố.

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Làm lễ chuẩn bị đưa mẹ con chị N ra nghĩa trang. Ảnh: Nguyễn Thắng.
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Hàng xóm và người thân đưa tiễn chị N và con từ nhà ra nghĩa trang.

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Đông đảo hàng xóm và người thân đưa tiễn chị N và con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

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Nhiều người không cầm được nước mắt đau thương.

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Bố chị N vì quá đau lòng về cái chết của con gái và cháu ngoại đã ngã gục lúc đưa tiễn, người thân phải cõng ông về nhà.

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Người thân và hàng xóm tiễn biệt chị N và con ở nơi an nghỉ cuối cùng.

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https://tienphong.vn/nghen-long-canh-tien-biet-hai-me-con-tu-vong-trong-vu-tham-an-o-bac-ninh-post1853303.tpo

Theo Nguyễn Thắng/Tiền Phong

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