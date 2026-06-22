Nghẹn lòng cảnh tiễn biệt hai mẹ con tử vong vụ thảm án ở Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 18h ngày 20/6, tại gia đình ông N.V.C (trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N (SN 1995, con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao chém chị N, cháu N.H.P (SN 2016, con chị N), cháu N.B.B (SN 2020, con chị N) và chị N.B.N (SN 2011, con nuôi ông C). Hậu quả, chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong. Chị N (con nuôi ông C) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.