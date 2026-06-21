Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lãnh đạo Bắc Ninh thăm hỏi gia đình nạn nhân trọng án 4 người tử vong

  • Chủ nhật, 21/6/2026 21:09 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên.

Chiều 21/6, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, bà Ngụy Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời động viên người thân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

trong an anh 1

Lãnh đạo Bắc Ninh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ trọng án khiến 4 người tử vong.
trong an anh 2

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin chính thức về vụ án mạng khiến 4 người tử vong tại phường Việt Yên.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ án xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

trong an anh 3

Hiện trường xảy ra sự việc.

Bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị Tuyên chém gồm chị N.T.N.; cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.); cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.). Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát.

Vụ việc đã khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Bi kịch người phụ nữ và dấu hiệu bất thường trước thảm án ở Bắc Ninh

Theo lời hàng xóm, trước khi gây ra vụ thảm án, Nguyễn Văn Tuyên từng nhiều lần mâu thuẫn, thậm chí đánh đập chị N. - một trong 3 nạn nhân bị sát hại.

3 giờ trước

Ký ức ám ảnh vụ thảm án ở Bắc Ninh

Một ngày sau vụ trọng án, người thân và hàng xóm chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh khi nhớ lại cuộc chạy đua tuyệt vọng để cứu các nạn nhân.

5 giờ trước

Diễn biến mới vụ thảm án ở Tây Ninh

Bị thương sau vụ việc con trai mình gây ra, nhưng cha nghi phạm Nguyễn Tấn Phước vẫn cố gắng từ Tây Ninh về Cà Mau thăm, xin lỗi gia đình thông gia và đưa tiễn con dâu, cháu nội.

16:10 5/5/2026

https://vov.vn/xa-hoi/lanh-dao-bac-ninh-tham-hoi-gia-dinh-nan-nhan-vu-trong-an-khien-4-nguoi-tu-vong-post1308453.vov

Văn Giang/VOV.VN

trọng án Bắc Ninh Lãnh đạo Bắc Ninh thăm hỏi nạn nhân

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý